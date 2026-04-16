実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が15日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に水曜MCとして生出演し、新卒などで採用した若手社員が早期に離職する理由について考察した。番組では、退職を代行する法律事務所を取材。この時期は1日に10〜20件ほどの退職代行依頼があるという。同事務所の代表は「新人社員の方が今の時期は多い。例年よりも増えている」などと述べた。またSNSには、新年度から1週間