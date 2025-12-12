女優の波瑠と川栄李奈がダブル主演を務めるＴＢＳ系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）の最終回が１２日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）薫（波瑠）と茉海恵（川栄李奈）の訴えが認められ、いろは（池村碧彩）の復学が決まる。慎吾（笠松将）はＲＡＩＮＢＯＷＬＡＢを買収しようとしたが、その資金に不自然な送金があったと通報される。その証拠を薫と茉海恵に渡したのは、なんと慎