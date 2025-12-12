ノーベル賞の授賞式が行われ、生理学・医学賞に選ばれた大阪大学の坂口志文さんと、化学賞に選ばれた京都大学の北川進さんからは喜びの声が聞かれました。しかしその一方で、ノーベル賞受賞者の中には、国からその快挙を歓迎されなかった人もいます。平和賞を受賞したベネズエラのマリア・マチャドさんは、国に妨害されながらも秘密裏にベネズエラを出国し、11日にノルウェーのオスロに姿を現しました。■ノーベル賞受賞坂口さん