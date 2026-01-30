アメリカのトランプ大統領と安倍晋三元首相はどんな関係だったのか。『安倍晋三 ドナルド・トランプ交友録』（星海社新書）を書いた梶原麻衣子さんは「蜜月と言われた2人だが、安倍にとっては『耐え忍ぶ4年間』だった。最近では、その苦肉の外交が予想外の形で世界情勢に影響を与えている」という――。■トランプをノーベル平和賞に推薦した男世界は驚きの連続に包まれている。その震源地は、言うまでもなくアメリカのドナルド・