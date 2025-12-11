11日朝、鶴岡市の住宅地で、クマ1頭が緊急銃猟によって駆除されました。周辺では9日、飼い犬がクマに襲われて死んでおり、同じクマにかみつかれたとみられています。午前6時15分ごろ、鶴岡市友江町の住宅地近くの路上でクマ1頭を目撃したと歩行者から警察に通報がありました。目撃されたクマは体長1メートル60センチほどで、午前7時20分頃には同じ町内のドラッグストア近くでも同じ個体と見られるクマの目撃情報がありました