グリーンエナジー＆カンパニーがカイ気配スタートとなっている。９日の取引終了後に２６年４月期の連結業績予想について、売上高を１４０億円から１５４億円（前期比３２．６％増）へ、営業利益を７億円から７億８０００万円（同４３．５％増）へ、純利益を３億８０００万円から４億２０００万円（同５２．４％増）へ上方修正したことが好感されている。 上期において、フロービジネスである