グリーンエナがカイ気配スタート、太陽光発電設備好調で２６年４月期業績予想を上方修正

グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>がカイ気配スタートとなっている。９日の取引終了後に２６年４月期の連結業績予想について、売上高を１４０億円から１５４億円（前期比３２．６％増）へ、営業利益を７億円から７億８０００万円（同４３．５％増）へ、純利益を３億８０００万円から４億２０００万円（同５２．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



上期において、フロービジネスである太陽光発電設備が好調に推移していることが要因。また、ネットゼロ・エネルギーハウス（ＺＥＨ）事業において、販売が堅調に推移していることも寄与する。なお、同時に発表した１０月中間期決算は、系統用蓄電池事業の伸長などにより売上高７１億８２００万円（前年同期比４８．１％増）、営業利益３億４００万円（同８８．０％増）、純利益１億５１００万円（同８７．０％増）となった。



あわせて、台湾Ｊ＆Ｖ Ｅｎｅｒｇｙ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの系統用蓄電池事業子会社であるＲｅｃｈａｒｇｅ Ｐｏｗｅｒと戦略的業務提携に関する覚書（ＭＯＵ）を１０日付で締結すると発表。更に１００％子会社グリーンエナジー・ファシリティーズがＧＡＴＥＳ（東京都新宿区）と、太陽光発電設備の買い取り及び再販売に関する業務提携契約を締結したと発表しており、これらも好材料視されている。



出所：MINKABU PRESS