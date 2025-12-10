９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７９．０３ドル安の４万７５６０．２９ドルと続落した。１０日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表と米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長による記者会見が予定されている。重要イベントを前に様子見ムードが強く、ポジションを一方向に傾ける姿勢は限られた。 メルク＜MRK＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、ボーイング＜BA＞が