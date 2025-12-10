９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７９ドル安 ナスダックは小反発 ９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７９ドル安 ナスダックは小反発

９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７９．０３ドル安の４万７５６０．２９ドルと続落した。１０日に米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表と米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長による記者会見が予定されている。重要イベントを前に様子見ムードが強く、ポジションを一方向に傾ける姿勢は限られた。



メルク＜MRK＞やベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞、ボーイング＜BA＞が売られ、ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞が下値を探る展開。ウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が安く、エランコ・アニマル・ヘルス＜ELAN＞が大幅安となった。一方、ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が堅調。エクソン・モービル＜XOM＞が買われ、アレス・マネジメント＜ARES＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は３０．５８ポイント高の２万３５７６．４８と小反発した。アルファベット＜GOOG＞が買われ、ブロードコム＜AVGO＞やマイクロン・テクノロジー＜MU＞が株価水準を切り上げたほか、コアウィーブ＜CRWV＞が値を上げ、ウェーブ・ライフ・サイエンシズ＜WVE＞が大幅高となった。一方、エヌビディア＜NVDA＞は小安く、メタ・プラットフォームズ＜META＞が軟調。キメラ・セラピューティクス＜KYMR＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS