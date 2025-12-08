J2藤枝の来季新監督に元日本代表DFの槙野智章氏（38）が就任することが8日までに決定的となった。複数のサッカー関係者が明言。交渉は細部を詰める段階という。槙野氏は神奈川県社会人リーグの品川CC監督を務めつつ、25年度のProライセンスコーチ養成講習会を受講。すでに海外研修も終えており、11日のJリーグ理事会を経てライセンスが交付される予定となっている。22年限りで現役を引退。同年末に行われた会見は「槙野劇場