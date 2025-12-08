世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の元信者らが、教団に献金の返還などを求めた集団調停で、教団側は8日、元信者ら8人に計約2億円の解決金を支払うことで調停が成立したと明らかにしました。一連の集団調停をめぐっては、今回が4回目の成立で、計182人に対し総額約36億8000万円の解決金が支払われることになります。教団は「今後も当法人に対して行われた申し立てには誠実に向き合い、 紛争の早期解決に取り組んで参ります」として