1月27日に公示された衆院選。同日、東京・JR秋葉原駅前でマイクを握った高市早苗首相は「政策と政権の枠組みが変わった。国民の信任をいただきたい」などと涙ながらに訴え、12日間の選挙戦をスタートさせた。しかし、翌28日、「週刊文春（電子版）」が、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の友好団体が高市事務所のパー券を購入していたことなどを報道。その直前にも同誌は旧統一教会の内部文書「TM（トゥルーマザー＝真の母）