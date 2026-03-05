東京高裁は2026年3月4日、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に解散を命じた東京地裁決定を支持した。今後、任意団体として活動は続けられるが、礼拝施設や寄付などの税制上の優遇措置を受けられなくなる。「まだ政治との関係は清算されていない」教団の保有資産の清算手続きも進められるが、旧統一教会問題を20年以上追及してきたジャーナリストの鈴木エイト氏は「まだ政治との関係は清算されていない」と指摘した。鈴木氏は3月4