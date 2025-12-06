５日未明、静岡県伊豆の国市の「順天堂大学医学部付属静岡病院」から、勾留中に入院していた住居不定、無職の被告（５４）（傷害罪などで起訴）が逃走した。県警は約１２時間後の午後２時頃、三島市内で被告を確保し、逃走容疑で逮捕した。県警が、監視態勢や当時の対応に問題がなかったか調べている。県警によると、被告は５日未明、病院７階の個室から逃走した疑い。監視にあたっていた警察官が気づかないうちに逃げ出したと