京都府南丹市の山中で今月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、フリースと長ズボンをはき、靴下もはいていたものの、靴ははいていなかったことが警察への取材で分かりました。 先月23日から行方不明になっている南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）を捜索中の警察官が今月13日午後4時45分頃、南丹市園部町の山林の中であお向けに倒れている遺体を見つけたということです。 遺体の年齢や性別は分かってい