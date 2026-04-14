何年も入院し続けている小児患者にとって「病院内のコンビニ」を訪れることは唯一の「遠足」であり、彼らの命を守るためにも院内ではマスクを着用してほしい、という医療関係者の投稿が先日、X（旧Twitter）で大きな注目を集めた。【写真】「バイキン扱いですかぁ？」←イベント開催時に「近いからと病院トイレを使わないで」これに対して、「感染が怖いならコンビニに来るな」「菌を避けるから貧弱なままなんだ」といった心ない声