4月12日、東京都内のグランドプリンスホテル新高輪で開催された第93回自民党大会で、これまでの“お堅い政治イベント”のイメージを覆すような演出が話題となっている。【写真】自民党広報・鈴木貴子氏による“あえて盛らない”戦略の高市首相のポスターと、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣のポスター高市総理もドラムで“参戦”会場内には、オリジナルグッズが必ず当たる“じみたんガチャガチャ”や、高市早苗氏が