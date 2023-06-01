人生100年時代となったいま、ほとんどの人が定年後も職業キャリアを継続させる。一方で、十分な準備を行わないまま定年を迎えてしまい、定年後のキャリアを不本意なものにしてしまっている人も少なくない。人生の後半戦を充実させるためには、どのような準備が必要なのか？ 書籍『50代からの人生をマネジメントするドラッカーの問い』の著者であり、ドラッカーマネジメントナビゲーターとして活躍中の〓巣和徳さんは、「知の巨人ピ