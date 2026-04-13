女優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演し、中学時代の恋愛事情を同級生に暴露される場面があった。出演者にゆかりの人物5人が現れ、ヒントや質問でその人物の素性を当てるコーナーに出演。5人中4人が綾瀬との関わりがある人で、ある女性は「あなたの入浴姿を忘れられません」と、綾瀬との思い出を語った。女性は中学のバスケ部の同級生で、よく綾瀬と2人でダイエッ