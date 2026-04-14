きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時、1400円以上値上がりしました。イラン情勢をめぐって、一部報道などで、数日以内に2回目の協議を開く可能性があると報じられたことから、アメリカとイランの協議が前に進むのではないかとの期待が広がり、きのうのアメリカ株が上昇。その流れを引き継ぎ、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、原油の先物価格が1バレル=100ドルを下回ったことも日本株の追い風となっ