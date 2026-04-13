100円ショップの「ダイソー」は、2026年4月14日から、人気キャラクター「ちいかわ」デザインのアイテムを順次発売。直販サイト「ダイソーネットストア」でも4月中に取り扱い開始を予定しています。ちいかわたちの日常を描いたかわいいデザインイラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品から生まれ、SNSなどでも大人気の「ちいかわ」デザインのアイテム全28種がダイソー限定で登場します。いずれもパステルカラーを基調に、キャラク