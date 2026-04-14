雨不足により人気観光地に異常事態。中禅寺湖では湖底が露出して島まで歩いて行ける幻の道が出現した。華厳の滝は夜間の放水を完全停止。山梨・河口湖では水不足で田植えに影響が出ている。人気観光地の湖底がむき出しに関東の観光地では、異常事態が続いていた。イット！取材班：栃木県日光市上空です。中禅寺湖が見えてきました。水位が減った結果、陸地が続いています。栃木・日光市、奥日光にある中禅寺湖では、雨不足により一