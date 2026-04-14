新型駆逐艦「崔賢」で行われたミサイルの試射。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が視察した＝12日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは14日、新型駆逐艦「崔賢」が、核弾頭や高性能爆薬を搭載して長距離を自律飛行できる戦略巡航ミサイルを12日に試射したと報じた。3月以降、同様の試射を重ねており、今回は海兵の発射手順の熟達が目的だったとしている。視察した金正恩朝鮮労働党総書記は、核抑止力を「絶えず強