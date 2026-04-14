お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が13日深夜に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京進出を機に人間関係が広がる若手芸人たちに向け、大悟流の「怪しい飲み会の見極め方」を伝授した。今年4月に大阪から拠点を移したばかりの「ダブルヒガシ」と「カベポスター」、昨春に進出した「からし蓮根」の3組がゲストとして登場。カベポスターの永見大吾が「お酒好きなので、飲み会とかよく行くんで