小田急電鉄は16日から、駅係員が録画できる小型カメラをつけて対応するようになるということです。そこで今回の#みんなのギモンでは「カスタマーハラスメント対策でカメラ装着？」をテーマに、日本テレビ・加納美也子解説委員がお伝えします。■小田急電鉄の駅員がカメラ装着へ背景は…導入に至った経緯などを詳しく見ていきます。小型カメラは胸元につけて、使用中は必ず「録画中」だとわかるようにして運用するということです