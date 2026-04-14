日本代表MF田中碧が約4カ月ぶりの先発出場となった一戦で歴史的勝利に貢献した。プレミアリーグ第32節が現地時間13日に行われ、リーズはマンチェスター・ユナイテッドの本拠地『オールド・トラッフォード』に乗り込んだ。開始早々の5分にノア・オカフォーが右からのクロスにボレーで合わせて先制すると、29分にもオカフォーが追加点。後半はリサンドロ・マルティネスの退場によって数的有利となった中、69分にカゼミーロに1点