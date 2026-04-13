Googleは4月13日、情報通信研究機構(NICT)とデジタル庁への技術支援を通じて、AIを活用した日本のデジタル基盤を設計段階から保護する2つの取り組みを発表した。また、Google サイバーセキュリティ研究拠点による包括的なレポート「日本社会におけるサイバーセキュリティの課題と方策」を公開した。日本のデジタル基盤を設計段階から保護Googleは、AIモデルの「Gemini」をはじめ、オープンソースプラットフォームの「OSS-Fuzz」「A