広島の大盛穂外野手（２９）が１３日、チームの旗振り役として連敗脱出に全力を尽くすと意気込んだ。中日は１４日に金丸が予告先発し、１５日はマラーが濃厚。対左投手の打率・６００を誇るリードオフマンが、左腕を打ち崩し攻撃のスイッチを入れる。「打ちたい球に対して、一発でコンタクトできている。どこを打つとか、ここ以外に来たら打たないとか、狙っている球以外は打たないとか。そういう、『決め』ができてきている」