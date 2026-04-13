Image: Raymond Wong / Gizmodo US DJI初の360度カメラ「Osmo 360」。アクションカメラとして培ってきたDJIの技術力を詰めた8K動画撮影対応の360度カメラです。日本では昨年の夏に発売されており、ギズモード編集部からはカメラもソフトも高評価。一方で、米Gizmodo編集部はハードは高評価ながらもソフトにはそこそこ辛口。一部の中国メーカー製品に輸入規制のあるアメリカで、最近になって