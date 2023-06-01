イラン情勢に対して、ユーロやポンドは対ドルで反発しているものの、円は明確に逆行し下落している。ドル円は１６０円手前で推移し、ドル安の流れには乗れていない状況。原油高止まりが各国の長期金利を押し上げる中、円はＧ１０通貨の中で最もパフォーマンスが悪い通貨となっている。 国内要因も支えになっていない。植田総裁の最近の発言は慎重姿勢が目立ち、中東情勢の不確実性にも言及していることで、４月