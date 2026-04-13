安達結希(ゆき)くん（11）が行方不明になっている京都府・南丹市の山中で、子どもとみられる遺体が発見された。現在、警察が身元の確認を進めている。【画像】行方不明となっている安達結希くん3月23日に結希くんが行方不明になってからおよそ20日、警察の懸命な捜索が行われる中での遺体発見だった。南丹市では、一体何が起きていたのか。結希くんの同級生の保護者や近隣住民の証言を報じた「週刊文春」の記事を再公開する。