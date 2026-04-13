北村匠海主演のフジテレビ月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」が１３日にスタートした。福井県の水産高校を舞台にした物語。生徒佐々木柚希役でモデルゆめぽてが登場。金髪イメージから変ぼうして、黒髪のおさげ髪だった。ネットでも話題になり「えーー！ゆめぽて？」「ゆめぽての髪が黒い！」「ゆめぽて！？黒髪になった！？」「黒髪のゆめぽて新鮮すぎるやろ」「ついに月９まで来たかすごいな！」「めっちゃかわいい」「あ