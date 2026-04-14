ブラジル1部SCインテルナシオナルのユニに脚光ブラジル1部SCインテルナシオナルは、4月11日に行われた第11節のグレミオ戦を0-0で引き分けた。ブラジルメディア「TNT」は、この試合でインテルナシオナルが着用した胸に「世界王者」と漢字で入っているセカンドユニフォームを取り上げた。インテルナシオナルは2006年に行われたFIFAクラブワールドカップ（W杯）決勝でバルセロナを1-0で破って世界一に輝いた。クラブW杯制覇から20