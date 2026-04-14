ダウン症の書家金澤翔子さんのインスタグラムは4月13日、「重要なお知らせ」と題した文書を発表。12日のNHK「あさイチ」の放送内で「書家を引退」と紹介されたことについて、「誤った内容」で「従来通り継続して作家活動を行っています」と引退を否定しました。【写真】金澤翔子さん「重要なお知らせ」NHK番組内での謝罪も告知した「株式会社アトリエ翔子」名で発表した文書は、「本日4/13（月）に放送されたNHKあさイチ番組