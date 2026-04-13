8人組女性アイドルグループ「君に、胸キュン。」の楠木こはなさんは4月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。6年前と現在の証明写真を公開し、話題となっています。【写真】「指名手配犯すぎて神」な6年前のパスポート写真「可愛くなったとかのレベルじゃない」楠木さんは「パスポート更新したのだけど、前の顔写真指名手配犯すぎて神」という自身の投稿を引用し「6年でだいぶ可愛くなった」と投稿。掲載した画像の左側が6年前、右側