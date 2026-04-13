２０１８年に東京ガスの男性社員（当時２４歳）が自殺したのは、上司とのトラブルや異動で発症したうつ病が原因だとして、両親が国を相手取り、労災と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁（小原一人裁判長）は１３日、労災と認め、処分を取り消す判決を言い渡した。判決によると、男性は東大卒業後の１７年に同社に入社し、研修などを経て１８年４月、子会社に出向して予算編成などを担う部署に配属された。し