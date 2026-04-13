東京スカパラダイスオーケストラのトロンボーンを務める北原雅彦が13日、同バンド活動を終了することが明らかになった。同日、所属レコード会社の公式サイトで発表された。【写真】直筆＆サインとともに！感謝を綴った北原雅彦同サイトでは「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」と題し、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour 20