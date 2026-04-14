3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが4月13日に更新され、俳優・黒木メイサの撮影秘話が明かされ、視聴者の間で反響を呼んでいる。【写真】第6話で…黒木メイサが”アドリブ”を披露したシーン同作は、俳優・鈴木亮平が主演を務めた作品で、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するために警視庁の悪徳刑事・儀堂として生きる決意をする物語。嘘と真実が交錯する