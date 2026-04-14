◆米大リーグフィリーズ―カブス（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・カブス戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。初回にマークした２試合ぶりの５号先制ソロは衝撃の“片手片ひざ弾”となった。０―０の初回１死。右腕アサドの投じた２球目は低めに沈むチェンジアップ。見逃せばボール球だったが、シュワバーは