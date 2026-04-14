元テレビ朝日局員の玉川徹氏が１４日、「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）に出演した。番組では行方不明となっていた京都府南丹市で園部小の安達結希くん（１１）とみられる遺体が１３日、同所の山林で見つかったことを取り上げた。死後、相当の期間が経っているとみられる。遺体は結希さんの行方不明時の服装と似ており、靴は履いていなかった。１２日に別の場所で、結希さんが履いていたとみられる靴が見つかっ