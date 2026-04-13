IT系エンジニアの集うサイト「Hacker News」に、「docker pullに失敗する原因を突き止めるとサッカーリーグが行っているISPブロックのせいだった」という投稿が行われました。Tell HN: docker pull fails in spain due to football cloudflare block | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=47738883LaLiga desmiente que sus sistemas antipiratería hayan hecho fallar un dispositivo de localización pe