元HKT48の村重杏奈さんは4月12日、自身のInstagramを更新。3kgの減量に成功したことを明かし、反響を呼んでいます。【写真】3kg減量した村重杏奈「誰にも気付かれなくて涙」村重さんは「一応夏に向けて2ヶ月で3キロ落としたんですけど誰にも気付かれなくて涙な村重です」と投稿。続けて「アラサーの3キロ凄いんだぞ！泣泣泣」「飯抜いてないぞ！！だからバストも落ちてない！！」とも強調しています。陰でかなりの努力をしていたよ