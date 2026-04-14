11歳の男子児童が行方不明となっている京都・南丹市で、子どもとみられる遺体が見つかりました。南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方不明になっています。警察はのべ約1000人態勢で捜索を続けていましたが、13日午後4時45分ごろ、小学校から南西に2kmほど離れた山林であお向けに倒れた状態の小柄な遺体が見つかりました。濃紺のフリースにベージュの長ズボン姿で、靴ははいていなかったということで