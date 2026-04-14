日産自動車は、ＡＩ（人工知能）が道路状況等を判断して市街地で手放し運転できる新技術を２０２７年度から大型ミニバン「エルグランド」の新型車に初搭載する。同様の技術では米テスラなど海外メーカーが先行している。日本車としていち早く導入することで、販売不振が続く国内市場で巻き返しを図る。日産独自の運転支援技術「プロパイロット」は、すでに一部車種で手放し運転が可能だが、高速道路など一部でしか使えなかった