今月7日、川崎市の工場でクレーンの解体作業中に男性作業員5人が転落し3人が死亡した事故で、神奈川県警は業務上過失致死の疑いで解体作業を請け負っていた2つの会社に家宅捜索に入りました。【写真を見る】【速報】川崎市の工場でクレーン解体工事中に5人転落し3人死亡の事故警察が解体作業を請け負っていた2つの会社に家宅捜索業務上過失致死の疑いこの事故は今月7日、川崎市・川崎区のJFEスチールの工場で、クレーンの解体