巨人は“惨事”を逃れるのがやっとだった。【もっと読む】エース戸郷の歯車を狂わせた一件を知る12日のヤクルト戦で、相手先発の高梨裕稔から七回1死まで1人の走者も出せず、打線が沈黙。中山礼都がようやく中前打を放ち、この日初めての走者を出したものの、後続が凡退した。巨人打線は高梨が降板した八回以降もヤクルトの継投に封じられ、わずか2安打で今季2度目の完封負け。6試合連続3得点以下、今季3度目の連敗で貯金を