Adobeは4月11日、PDF閲覧ソフト「Adobe Acrobat」および「Adobe Acrobat Reader」に向けたセキュリティ更新プログラムを公開しました。今回の更新は、悪用された場合にパソコン上で不正なコードを実行されるおそれがある深刻な脆弱性に対応するものです。Adobeは、この問題がすでに実際の攻撃に使われていることを把握しているとして、利用者にできるだけ早くアップデートするよう呼びかけています。【その他の画像・さらに詳