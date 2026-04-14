俳優の綾瀬はるか（41）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。中学時代にモテすぎるがゆえに、男子の間に驚きの“同盟”があったことを同級生が明かした。【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるか番組では、中学時代の同級生が登場。綾瀬が学校のマドンナだったのかどうかを聞かれると、同級生は「めちゃくちゃモテていたけど、彼女は多分告白されたことがない」と明