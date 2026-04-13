news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。アメリカの「NY地下鉄で切りつけ…3人負傷なたのような刃物で次々と」についてお伝えします。◇◇◇ニューヨーク中心部の多くの人が利用するターミナル駅で事件は起きました。清田大輝記者（NNNニューヨーク）「刺傷事件を受けて、グランドセントラル駅の地下鉄は封鎖されています」地元警察などによりますと、11日、グランドセントラル駅の地下鉄のホームで、60代から80代