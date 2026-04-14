フランス出身のある10代の少女は、自身の人生を「タイムトラベル」することができる。記憶をHD映画のように再生し、さらには未来を予見することさえ可能なのだ。 【写真】タイムトラベルなんて…まるで大ヒット映画の世界 TLと呼ばれるこの17歳の少女は「ハイパーティメシア(超記憶症)」と呼ばれる稀な症状を持っており、自身の体験を驚くほど詳細に記憶することができる。また、TLは未来の出来事をまるで記憶であるか